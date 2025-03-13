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В Михайлове обустроят набережную Прони за 25 миллионов рублей
Подрядчик проведет валку деревьев, уберет пни, укрепит откосы насыпных сооружений, уложит покрытие дорожек и обустроит деревянные тротуары. На территории установят лестницы, площадки с настилом, светильники и прожекторы.

На благоустройство набережной Прони в Михайлове выделили 25 миллионов 488 тысяч рублей. Соответствующие тендеры опубликовали на сайте госзакупок.

Работы выполнят на правой стороне набережной реки. Согласно документам, подрядчик проведет валку деревьев, уберет пни, укрепит откосы насыпных сооружений, уложит покрытие дорожек и обустроит деревянные тротуары. На территории установят лестницы, площадки с настилом, светильники и прожекторы.

Заказчиком выступила администрация Михайловского муниципального округа.

Работы проведут с 15 мая до 31 июля 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Михайлове отремонтируют исторический музей за 42 миллиона рублей.