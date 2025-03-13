В Госдуме предложили нанимать в школах профессиональных охранников

По его словам, вахтеры, пенсионеры и граждане предпенсионного возраста, оформленные в качестве сотрудников ЧОПов, не в состоянии заниматься этой работой.

В Госдуме предложили нанимать в школах профессиональных охранников. Об этом сообщает депутат Сергей Миронов.

По его словам, вахтеры, пенсионеры и граждане предпенсионного возраста, оформленные в качестве сотрудников ЧОПов, не в состоянии заниматься этой работой.

Отмечается, что для охраны школ нужны профессионалы. Эту проблему можно отчасти решить после передачи полномочий Росгвардии по обучению сотрудников частных охранных предприятий.