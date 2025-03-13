В 2025 году рязанские врачи выполнили шесть операций по пересадке почек

Впервые подобную операцию в Рязанской области провели в ночь на 14 декабря 2018 года в Областной клинической больнице.

В 2025 году рязанские врачи выполнили шесть операций по пересадке почек. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Впервые подобную операцию в Рязанской области провели в ночь на 14 декабря 2018 года в Областной клинической больнице. Орган пересадили 39-летней женщине с неизлечимой почечной недостаточностью.

«Ее состояние требовало трижды в неделю проходить процедуру гемодиализа — очищение крови с помощью аппарата „искусственная почка“. Единственной альтернативой этой процедуре для нее была трансплантация. Однако до этого времени выполнить ее для рязанцев могли только в крупных медицинских центрах страны», отметили в посте.

За семь лет рязанские трансплантологи выполнили 80 операций по пересадке почки. Из них шесть провели в 2025 году.