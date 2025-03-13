Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 13
13°
Птн, 14
15°
Сбт, 15
ЦБ USD 86.62 0.05 13/03
ЦБ EUR 93.97 0.31 13/03
Нал. USD 88.55 / 88.00 13/03 12:00
Нал. EUR 96.01 / 97.60 13/03 12:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Неженское дело. Первая в Рязани помощница машиниста рассказала об обуч...
Перед Международным женским днем, который традиционно п...
7 марта 18:50
10 961
Всю жизнь — на высоте! Крановщица «Зелёного сада» рассказала о работе,...
Накануне 8 марта мы побеседовали с женщиной непростой,...
7 марта 12:57
10 574
«Зеленый сад» развеял зимнюю хандру на соревнованиях по подледной рыба...
1 марта 2025 года, Борковский затон бурлил от активност...
3 марта 14:28
19 630
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
27 февраля 14:32
31 189
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
УМВД и Рязоблдума договорились о сотрудничестве
В среду, 12 марта, глава законодательного собрания Аркадий Фомин и начальник регионального управления силового ведомства Владимир Алай подписали соглашение о сотрудничестве.

УМВД и Рязоблдума договорились о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Региональный парламент и управление МВД России по Рязанской области договорились взаимодействовать в сфере нормотворческой деятельности.

В среду, 12 марта, глава законодательного собрания Аркадий Фомин и начальник регионального управления силового ведомства Владимир Алай подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ подразумевает объединение усилий обеих сторон при решении вопросов, связанных с разработкой и сопровождением нормативных правовых актов в сфере деятельности органов внутренних дел.

Сотрудничество также предусмотрено в части подготовки поправок в действующее законодательство для повышения эффективности обеспечения соблюдения законности, укрепления порядка и безопасности в обществе.

«Областная дума и региональное УМВД на протяжении долгого времени работают в формате открытого диалога, совместно прорабатывая наиболее эффективные варианты решения актуальных для региона вопросов. Подписанное сегодня соглашение позволит вывести наше взаимодействие на качественно новый уровень. Уверен, что наше плодотворное сотрудничество будет продолжаться долгие годы на благо рязанцев, нашего края и всей России», — отметил спикер регионального парламента Аркадий Фомин.

Согласно достигнутым договоренностям, сотрудники регионального УМВД будут принимать участие в обсуждении проектов федеральных и областных законов, касающихся деятельности правоохранительных органов. Совместная работа будет вестись в рамках заседаний комитетов и комиссий Рязоблдумы, а также в ходе круглых столов и рабочих групп. Кроме того, будет налажен взаимный информационный обмен.

«Хочу выразить благодарность региональному парламенту за помощь, которую органы внутренних дел получают при решении правовых вопросов. Наши юристы на регулярной основе участвуют в нормотворческой деятельности, активно работают по разъяснению действующего законодательства жителям области. И эта работа, безусловно, будет продолжена», — сообщил начальник УМВД России по Рязанской области Владимир Алай.

Соглашение заключено на неопределенный срок и вступило в силу с момента его подписания.