УМВД и Рязоблдума договорились о сотрудничестве

В среду, 12 марта, глава законодательного собрания Аркадий Фомин и начальник регионального управления силового ведомства Владимир Алай подписали соглашение о сотрудничестве.

УМВД и Рязоблдума договорились о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Региональный парламент и управление МВД России по Рязанской области договорились взаимодействовать в сфере нормотворческой деятельности.

В среду, 12 марта, глава законодательного собрания Аркадий Фомин и начальник регионального управления силового ведомства Владимир Алай подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ подразумевает объединение усилий обеих сторон при решении вопросов, связанных с разработкой и сопровождением нормативных правовых актов в сфере деятельности органов внутренних дел.

Сотрудничество также предусмотрено в части подготовки поправок в действующее законодательство для повышения эффективности обеспечения соблюдения законности, укрепления порядка и безопасности в обществе.

«Областная дума и региональное УМВД на протяжении долгого времени работают в формате открытого диалога, совместно прорабатывая наиболее эффективные варианты решения актуальных для региона вопросов. Подписанное сегодня соглашение позволит вывести наше взаимодействие на качественно новый уровень. Уверен, что наше плодотворное сотрудничество будет продолжаться долгие годы на благо рязанцев, нашего края и всей России», — отметил спикер регионального парламента Аркадий Фомин.

Согласно достигнутым договоренностям, сотрудники регионального УМВД будут принимать участие в обсуждении проектов федеральных и областных законов, касающихся деятельности правоохранительных органов. Совместная работа будет вестись в рамках заседаний комитетов и комиссий Рязоблдумы, а также в ходе круглых столов и рабочих групп. Кроме того, будет налажен взаимный информационный обмен.

«Хочу выразить благодарность региональному парламенту за помощь, которую органы внутренних дел получают при решении правовых вопросов. Наши юристы на регулярной основе участвуют в нормотворческой деятельности, активно работают по разъяснению действующего законодательства жителям области. И эта работа, безусловно, будет продолжена», — сообщил начальник УМВД России по Рязанской области Владимир Алай.

Соглашение заключено на неопределенный срок и вступило в силу с момента его подписания.