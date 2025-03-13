Совет Федерации не поддержал закон об умерщвлении животных в приютах

По информации сенатора Андрея Клишаса, инициатива не может быть принята в представленной редакции.

Совет Федерации не поддержал закон об умерщвлении животных в приютах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сенатора Андрея Клишаса.

По его словам, проект не может быть принят в представленной редакции из-за противоречия конституции, СФ подготовил отрицательное заключение.

«Мы в заключении нашего комитета подчеркиваем, что в представленной редакции это поддержано не может быть, потому что это напрямую противоречит конституционно-правовому регулированию в данной сфере, которое уже установлено. Решения Конституционного суда не подлежат пересмотру. Они обязательны для всех органов власти, включая федеральный парламент. Поэтому мы подготовили отрицательное заключение», — заявил сенатор.