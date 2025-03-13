Сараевец обокрал друга и потратил деньги на бирже

В отношении него возбудили головное дело о краже (ст. 158 ч. 3). Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Сараевец обокрал друга и потратил деньги на бирже. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на местное МВД.

Инцидент случился 8 марта. 24-летний местный житель выпивал вместе с приятелем. Во время застолья он незаметно забрал смартфон товарища и через приложение перевел с его карты 40 тысяч рублей. Деньги проиграл на бирже.

Потерпевший написал заявление в полицию. Злоумышленника нашли на следующий день и задержали.

В отношении него возбудили головное дело о краже (ст. 158 ч. 3). Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.