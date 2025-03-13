Рязанские врачи начнут консультировать пациентов дистанционно

Взаимодействие с медперсоналом будет происходить через мобильное приложение в чате или по видеосвязи.

Рязанские врачи начнут консультировать пациентов дистанционно. Об этом сообщает группа Медицинского информационно-аналитического центра региона ВКонтакте. Функция станет доступна в первую очередь для жителей отдаленных районов, маломобильных граждан и людей с низким иммунитетом.

Взаимодействие с медперсоналом будет происходить через мобильное приложение в чате или по видеосвязи. Второй вариант дает возможность более точно определить состояние пациента.

Технология работает в Рязанской области в тестовом режиме. Первые результаты показали, что врач не сможет ставить диагноз и выписывать лекарства онлайн, для этого нужен очный прием. Однако амбулаторное ведение, наблюдение после выписки и консультирование можно вести дистанционно.