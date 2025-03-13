Россия выскажет позицию по Украине после получения данных от США, заявил Песков

Кроме того, он не подтвердил информацию, что Россия передала США требования по Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сформулирует позицию по Украине после получения информации от США. Его слова передало издание RT в четверг, 13 марта.

«После того, как мы не через прессу, а посредством двустороннего диалога эту информацию (после переговоров США и Украины. — RT) получим, тогда наступит время обдумывания и формулирования позиции», — заявил Дмитрий Песков.

Кроме того, он не подтвердил информацию, что Россия передала США требования по Украине.

Ранее Дмитрий Песков допустил, что Путин 13 марта сделает заявление о конфликте.