Российские военные поразили цех изготовления и места хранения БПЛА ВСУ

Кроме того, российские средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 147 БПЛА самолетного типа.

Российские военные поразили цех изготовления и места хранения БПЛА ВСУ. Об этом в четверг, 13 марта, сообщило Минобороны в соцсетях.

Отмечается, что ВС РФ также поразили военные объекты аэродромной инфраструктуры, скопления живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 158 районах.

Кроме того, российские средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 147 БПЛА самолетного типа.