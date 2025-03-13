Путин: Россия ведет переговоры с некоторыми западными компаниями об их возвращении

«Мы не закрывались ни от кого, никого не выгоняли. Тем, кто хочет вернуться, мы говорим: „Добро пожаловать или Welcome“ в любую секунду», — заявил президент.

Россия ведет переговоры с некоторыми западными компаниями об их возвращении. Об этом сообщил Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что Москва не будет создавать никаких преференций для их возвращения.

«Мы не закрывались ни от кого, никого не выгоняли. Тем, кто хочет вернуться, мы говорим: „Добро пожаловать или Welcome“ в любую секунду», — заявил президент.