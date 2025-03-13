Предприятие Рязанской области поделилось опытом бережливого производства

Эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса провели первую экскурсию на модельное предприятие Рязанской области ― МГК «Световые Технологии». Ознакомительный визит прошел в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Световые Технологии» одними из первых получили статус «модельного» предприятия в регионе. Внедрение инструментов бережливого производства позволило компании сократить время протекания процесса почти на 22%, незавершенного производства ― на 24%, а выработку персонала увеличить на 19%. За успехи в оптимизации производства «Световые Технологии» получили статус модельного предприятия, что дает право проводить экскурсии для потенциальных участников федпроекта и тех, кто уже внедряет у себя бережливое производство.

Один из таких визитов состоялся 12 марта. Производственные цеха «Световых Технологий» посетили представители «Рэдвент инжиниринг» ― производителя вентиляционных воздухораспределителей из алюминия и стали. Сотрудники модельного предприятия рассказали коллегам, что дало им участие в проекте по повышению производительности труда. У гостей было много вопросов, на которые удалось получить полезные ответы, благодаря схожести принципов работы компаний.

Отмечается, что образцовыми предприятиями для изучения опыта реализации федпроекта «Производительность труда» в Рязанской области также являются НПП «Тепловодохран», «Фибратек» и ТТМ Центр. Сотрудники РЦК будут регулярно организовывать экскурсии на их производственные площадки, чтобы участники могли увидеть, каких результатов можно добиться без дополнительных финансовых затрат.