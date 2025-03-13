Полиция обратилась к рязанцам из-за опасной погоды

Водителей и пешеходов призывают быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.

Полиция обратилась к рязанцам из-за опасной погоды. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ по региону.

Отмечается, что в четверг, 13 марта, в Рязанской области будет облачно, днем с прояснениями, местами небольшой дождь.

Температура воздуха по области ночью +1…+6°С, днём +11…+16°С.

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.