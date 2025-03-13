Песков допустил, что Путин 13 марта сделает заявление по Украине

Дмитрий Песков допустил, что Владимир Путин может в четверг, 13 марта, высказаться по Украине на пресс-конференции в Кремле в случае вопросов по этой теме.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков допустил, что президент Владимир Путин может в четверг, 13 марта, высказаться по Украине на пресс-конференции в Кремле. Его слова передало ТАСС.

Как отметил Дмитрий Песков, все будет зависеть от вопросов журналистов.

Агентство уточнило, что пресс-конференция Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко пройдет в четверг, 13 марта, по итогам их переговоров.