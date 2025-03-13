На Украине заявили о завершении президентства Зеленского

Как заявил Financial Times украинский чиновник, страна находится «в заключительном акте президентства Зеленского».

Владимир Зеленский находится на завершающем этапе своего президентского срока на Украине. Об этом в четверг, 13 марта, сообщило издание LIFE со ссылкой на Financial Times.

Как заявил газете украинский чиновник, страна находится «в заключительном акте президентства Зеленского».

В публикации сказано, что в киевских политических кругах активно обсуждают, как долго он сможет оставаться у власти.

Агентство отметило, что некоторые политики, которые ранее публично поддерживали главу киевского режима после его неудачных переговоров с Дональдом Трампом, на данный момент готовятся к выборам, формируя новые альянсы и устанавливая связи с администрацией США и их сторонниками.