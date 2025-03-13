На благоустройство Авиагородка в Сасове выделили 38 миллионов рублей

Работы выполнят до 1 октября 2025 года.

Благоустройство Авиагородка в Сасове выполнят за 37 миллионов 905 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, подрядчик должен обустроить зону отдыха в микрорайоне, территорию летного училища, пешеходный маршрут на набережной и спортивную площадку в парке «100 березок».

Около Сасовского летного училища гражданской авиации проложат дорожки, установят городские качели, вырубят некоторые деревья и срежут кустарники, высадят многолетние травы. В парке «100 березок» обустроят спортивно-игровую зону. Подрядчик уложит резиновое покрытие на площадках, бетонные и декоративные плитки на тротуарах, а также установит скамейки, тренажеры, столы для текбола и тенниса, урны и мангалы.

На пешеходном маршруте набережной в Авиагородке проложат дорожки, высадят травы, укрепят обочины, установят уличные фонари и декоративные элементы.

Заказчиком выступила администрация Сасовского муниципального округа.

Работы выполнят до 1 октября 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Сасове построят открытый стадион с трибунами на тысячу человек до 1 сентября 2026 года.