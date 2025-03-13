Мэрия обратилась к рязанцам из-за надвигающегося шторма

Там напомнили, что 14 марта в регионе ожидается дождь и сильный ветер, порывы которого могут достигать 17-22 м/с, что соответствует 9 баллам по шкале Бофорта.

Мэрия обратилась к рязанцам из-за надвигающегося шторма. Обращение опубликовали на сайте администрации.

Там напомнили, что 14 марта в регионе ожидается дождь и сильный ветер, порывы которого могут достигать 17-22 м/с, что соответствует 9 баллам по шкале Бофорта.

«Ветер начнет стихать к выходным, но вслед за этим резко похолодает. На дорогах ожидается гололедица», — отметили в сообщении.

Мэрия призвала рязанцев соблюдать осторожность: не парковать автомобили под деревьями, не укрываться возле шатких конструкций и избегать длительного пребывания на улице.