Мэрия: обработку от клещей в парках Рязани проведут в апреле

Из-за теплой зимы сообщения о первых клещах в Рязанской области появились 11 марта.

Мэрия заявила, что обработку от клещей в парках Рязани проведут в апреле. Соответствующий комментарий появился под постами губернатора Павла Малкова.

Рязанка поделилась историей о том, как ее ребенка 9 марта укусил клещ. По ее словам, насекомое обнаружили после прогулки в ЦПКиО. Клеща удалили, семья ждет экспертизы.

Женщина спросила о возможности обработать парки от вредителей пораньше. На это в администрации ей ответили, что городские службы проведут профилактическую обработку от клещей в апреле.

Напомним, Роспотребнадзор предупреждал россиян о раннем пробуждении клещей.

Из-за теплой зимы сообщения о первых клещах в Рязанской области появились 11 марта.

12 марта под Новомичуринском за двухчасовую прогулку рязанец собрал более 50 насекомых.