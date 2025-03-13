Лукашенко: Путин сегодня и завтра встретится с представителями Трампа

Помимо этого, помощник президента Ушаков анонсировал встречу прилетевшего в Москву Уиткоффа с российскими представителями «очень высокого ранга». Он не исключил, что диалог может состояться и с Путиным.

Путин сегодня и завтра встретится с представителями Трампа. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на белорусского президента Александра Лукашенко.

«Он будет разговаривать с посланцами Трампа. Там же куча вопросов, кроме 30-дневного перемирия. Это надо пакетом взвешивать и принимать решение», — сказал он.

Помимо этого, помощник президента Ушаков анонсировал встречу прилетевшего в Москву Уиткоффа с российскими представителями «очень высокого ранга». Он не исключил, что диалог может состояться и с Путиным.