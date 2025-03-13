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Главный инспектор МВД России проведет прием граждан в Рязани

Главный инспектор МВД России проведет прием граждан в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Руководитель комиссии МВД России — главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Игорь Золотов проведет личный прием граждан по вопросам деятельности органов внутренних дел Рязанской области 15 марта 2025 года с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 19:00.

Прием состоится в здании УМВД России по Рязанской области по адресу: улица Введенская, 106.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам:

8 (4912) 29-96-80, 29-95-96 с 9.00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

Для встречи при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность.