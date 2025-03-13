Финляндия выделила 28-й пакет военной помощи Украине

Финляндия выделила 28-й пакет военной помощи на 200 миллионов евро.

Финляндия выделила 28-й пакет военной помощи Украине на 200 миллионов евро. Об этом сообщило РИА Новости в четверг, 13 марта, со ссылкой на финское минобороны.

По данным агентства, сроки, содержание и способ доставки пакета, как и в предыдущие разы, ведомство не раскрывает по соображениям безопасности.

Уточняется, что ранее минобороны Финляндии заявляло о запуске новой программы поддержки Украины, в рамках которой финская оборонная промышленность получит 660 миллионов евро на заказы вооружений для поставок ВСУ.