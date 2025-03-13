Бастрыкин заинтересовался выдачей жилья семье мигрантов в Рязанской области

Напомним, 12 марта в Скопинском районе семье Искандаровых выдали сертификат на приобретение жилья.

Бастрыкин заинтересовался выдачей жилья семье мигрантов в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Напомним, 12 марта в Скопинском районе семье Искандаровых выдали сертификат на приобретение жилья.

Отмечается, что жители выразили недовольство такому решению.

«Несмотря на то, что местные жители, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, годами ожидают своей очереди, решение принято в пользу семьи с миграционной историей. Граждане усматривают в действиях администрации коррупционную составляющую», — отметили в СК.

Глава СК Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Алексею Медведкову провести процессуальную проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении процессуальной проверки — о ее результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.