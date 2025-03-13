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А что в кино? «Мелочи жизни», «Последний день рождения» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Мелочи жизни» — историческая драма с Киллианом Мерфи в главной роли. Фильм снят по мотивам одноименного романа ирландской писательницы Клэр Киган.

«Последний день рождения» — психологический триллер от режиссера Юрия Ильина («Сокровища партизанского леса», «Семь пар нечистых»). В фильме снялись Арсений Попов, Артур Сопельник, Ольга Прокофьева и другие.

«Мужчина и женщина» — мелодраматический альманах, снятый по рассказам режиссера Владимира Котта. Роли в фильме исполнили Павел Деревянко, Ирина Пегова, Степан Девонин, Анна Дерябина, Кирилл Кяро и другие.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».