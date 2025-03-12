Жителя Рязанской области оштрафовали за заросшие сорняками участки

Помимо этого, мужчине выдали предписание об устранении нарушений.

Мужчину в Пителинском районе оштрафовали за заросшие сорняками участки. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям 12 марта.

В декабре 2024 года управление проверило участки сельскохозяйственного назначения, которые принадлежали физлицу. Их общая площадь — 2 427 гектаров.

Специалисты установили, что участки покрыты сорняками и кустарниками.

Мужчину признали виновным в административном правонарушении.

27 февраля 2025 года ему назначили штраф в размере 40 тысяч рублей. Помимо этого, мужчине выдали предписание об устранении нарушений.