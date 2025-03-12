Жителя Рязанской области оштрафовали за заросшие сорняками участки
Помимо этого, мужчине выдали предписание об устранении нарушений.
Мужчину в Пителинском районе оштрафовали за заросшие сорняками участки. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям 12 марта.
В декабре 2024 года управление проверило участки сельскохозяйственного назначения, которые принадлежали физлицу. Их общая площадь — 2 427 гектаров.
Специалисты установили, что участки покрыты сорняками и кустарниками.
Мужчину признали виновным в административном правонарушении.
27 февраля 2025 года ему назначили штраф в размере 40 тысяч рублей. Помимо этого, мужчине выдали предписание об устранении нарушений.