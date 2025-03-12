Жители ЦФО стали чаще оплачивать покупки в супермаркетах кредитками

Жители ЦФО стали самыми активными пользователями кредитных карт. Наиболее популярной категорией расходов остаются супермаркеты (26% от всех трат по кредитке). Соответствующую статистику привел ВТБ.

В 2024 году средний чек жителя ЦФО составил 1,5 тысяч рублей, что на 3% больше, чем в 2023 году.

После супермаркетов самыми популярными категориями трат в прошлом году стали расходы на дом и ремонт — 9%, кафе и рестораны — 8%, одежду и обувь — 8%.

Заметную статью расходов за счет кредитных средств, по данным банка, также составляют маркетплейсы — на них приходится 7%.

Минимальные расходы (доля меньше 1%) клиенты совершают в категориях, связанных с искусством, в театрах и кино, книжных и цветочных магазинах.

«Стабильный средний чек по кредитным картам на фоне инфляции указывает на рост их использования для повседневных трат. Основные операции по кредиткам приходятся на ежедневные расходы — супермаркеты, кафе и обустройство дома, а такие категории как культура или аренда авто, менее популярны. Также активно владельцы кредитных карт используют грейс-период для крупных покупок и возможность отложить платеж по ним на комфортный срок», — сообщил начальник управления «Кредитные карты» ВТБ Константин Литвинов.