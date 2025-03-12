Затопляемую свалку в селе Дубровичи ликвидируют к лету 2025 года

Исполнение работ контролирует прокуратура.

Свалку на затопляемых территориях в селе Дубровичи ликвидируют к июню 2025 года. Об этом в эфире ГТРК «Ока» сообщил рязанский межрайонный природоохранный прокурор Александр Бондарь.

По словам Бондаря, там собственник земельного участка с сельхоз назначением разместил «в достаточно большом объеме» отходопроизводство и потребление. При этом на протяжении длительного времени не принимал никаких мер по нормативному содержанию земли. После проверки нарушения подтвердились.

«В декабре состоялось слушание в суде. Там собственника обязали выполнить рекультивацию свалки. Ликвидация включает несколько этапов, прокуратура контролирует их выполнение. В случае неисполнения судебного решения рассмотрим вопрос о возбуждении уголовного дела против собственника», — объяснил природоохранный прокурор.

Напомним, в апреле 2024 года рязанцы снимали всплывший мусор в селе Дубровичи. Автор фото утверждал, что это мусор с затопленной свалки.

Фото: скриншот эфира ГТРК «Ока».