Военкоры показали работу рязанских десантников в Суджанском районе
«Бойцы Рязанского 137-го полка Тульской дивизии ВДВ ликвидируют украинских оккупантов в Суджанском районе. Десантники выслеживают пехоту, технику и позиции ВСУ, уничтожая их точным огнем», — написали военкоры.
Опубликованы кадры работы рязанских десантников в Суджанском районе Курской области. Видео опубликовали в среду, 12 марта, в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Бойцы Рязанского 137-го полка Тульской дивизии ВДВ ликвидируют украинских оккупантов в Суджанском районе. Десантники выслеживают пехоту, технику и позиции ВСУ, уничтожая их точным огнем», — написали в посте.
Видео: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»