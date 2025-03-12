«Ведомости»: российские операторы готовятся к масштабному отключению сети 3G

Целью является освобождение частотного ресурса для развития более современных и скоростных сетей 4G (LTE).

Российские операторы готовятся к масштабному отключению сетей третьего поколения в 2025 году. Об этом пишут «Ведомости».

Целью является освобождение частотного ресурса для развития более современных и скоростных сетей 4G (LTE).

МТС планирует в этом году отключить не менее половины своих 3G-станций в 42 регионах России.