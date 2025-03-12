В рязанском поселке неизвестный застрелил трех кошек на улице

Все произошло в поселке Пионерский в Рыбновском районе.

В рязанском поселке неизвестный застрелил трех кошек на улице. Об этом сообщает паблик «Горяйновский поворот».

Все произошло в поселке Пионерский в Рыбновском районе. По словам местных жителей, стрелок убил уже трех животных. Одного кота ранили.

«Возможно кто-то что слышал или видел, поделитесь, пожалуйста, информацией. У этого индивидуума явно проблемы с психикой», — отметили жители.