В Рязанской области перенесут сроки охоты в весенне-летний период

Сезон начнется на неделю раньше, чем в прошлом году.

В Рязанской области перенесут сроки охоты в весенне-летний период. Соответствующий проект постановления губернатора опубликовали на сайте регионального правительства.

Согласно документу, охота начнется на неделю раньше, чем в прошлом году.

В южных районах региона (Александро-Невский, Захаровский, Кораблинский, Михайловский, Милославский, Пронский, Путятинский, Ряжский, Скопинский, Сапожковский, Сараевский, Старожиловский, Ухоловский, Шацкий) сезон откроется с первой субботы апреля, в северных (Ермишинский, Касимовский, Клепиковский, Кадомский, Пителинский, Рыбновский, Рязанский, Спасский, Сасовский, Чучковский, Шиловский) — со второй субботы апреля. Ранее в Рязанской области подвели итоги охоты на лосей в 2024 году.