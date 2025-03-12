В Рязанской области осудят виновника смертельного ДТП с участием трактора

Авария произошла 1 сентября 2024 года в Клепиковском районе на 218-ом километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов».

В Рязанской области осудят виновника смертельного ДТП с участием трактора. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария произошла 1 сентября 2024 года в Клепиковском районе на 218-ом километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов». 23-летний житель Рязани, управляя автомобилем Renault Kaptur, совершил столкновение с трактором с прицепом, под управлением 31-летнего жителя Рязанской области, и с автомобилем Ford, под управлением 29-летнего жителя Москвы.

46-летний пассажир Renault скончался на месте.

Уголовное дело возбудили на 23-летнего водителя Renault. По версии следствия, он не обеспечил безопасное расстояние между транспортными средствами и не соблюдал скоростной режим.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Клепиковский районный суд Рязанской области.