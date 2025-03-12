В Рязани загорелась стиральная машина в девятиэтажке

На тушение выезжали две единицы спецтехники и восемь человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В Рязани загорелась стиральная машина в девятиэтажке. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Вызов с улицы Вознесенской поступил в среду, 12 марта, в 11:47. На тушение выезжали три единицы спецтехники и 10 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Площадь пожара составила пять квадратных метров. Спасены три человека.

Предварительная причина — недостаток конструкции и изготовления стиральной машины.