В Рязани загорелась стиральная машина в девятиэтажке
На тушение выезжали две единицы спецтехники и восемь человек личного состава Государственной противопожарной службы.
В Рязани загорелась стиральная машина в девятиэтажке. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Вызов с улицы Вознесенской поступил в среду, 12 марта, в 11:47. На тушение выезжали три единицы спецтехники и 10 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
Площадь пожара составила пять квадратных метров. Спасены три человека.
Предварительная причина — недостаток конструкции и изготовления стиральной машины.