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В Рязани полицейские поймали наркозакладчицу
Возбуждено уголовное дело.

В Рязани полицейские поймали наркозакладчицу. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Правоохранители остановили на улице Дзержинского 37-летнюю жительницу Рязани. При личном досмотре в ее сумке обнаружили несколько небольших свертков и крупная упаковка с кристаллическим содержимым, а также фасовочные материалы, мерная ложка и электронные весы.

Согласно заключению эксперта, вещество является производным N-метилэфедрона общей массой 125 граммов.

Во дворах на улице Семена Середы оперативники изъяли упаковку с 42 граммами наркотика.

Возбуждено уголовное дело.