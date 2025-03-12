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В Рязани мужчина обокрал бывшую сожительницу
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

В Рязани мужчина обокрал бывшую сожительницу. Об этом в среду, 12 марта, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 25-летняя рязанка и рассказала, что из квартиры пропали золотые украшения. Дверь квартиры на время отсутствия хозяйки была заперта. На замке следов взлома не было.

Оперативники уголовного розыска опросили заявительницу и узнали, что примерно полгода назад она рассталась с сожителем, но в квартире оставались его вещи.

Полицейские разыскали 26-летнего рязанца и выяснили, что мужчина причастен к краже. Злоумышленника задержали. Ранее его осудили за кражу.

По предварительной информации полиции, мужчина несколько лет проживал вместе с рязанкой в ее квартире. Позже они расстались.

В квартире осталась часть вещей мужчины. Ключ он оставил. Когда приехал за вещами, «злоумышленник случайно увидел украшения и решил их забрать „на память“, но вскоре продал случайному знакомому».

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.