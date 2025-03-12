В России значительно выросли цены на автомобили УАЗ

За 2024 год подорожание составило 6%.

В России значительно выросли цены на автомобили УАЗ. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на гендиректора Ульяновского автозавода Алексея Спирина.

За 2024 год подорожание составило 6%.

«Безусловно, есть макроэкономика, себестоимость производства, на которую влияют и тарифы на ресурсы, и резко возросшие за последнее время расходы на логистику, сырье, комплектующие. На этом фоне мы стремимся активно сокращать собственные издержки, чтобы не перекладывать эти расходы на потребителя», — заявил руководитель.

Однако, по словам Спирина, автомобили УАЗ все еще остаются доступными в своем сегменте.