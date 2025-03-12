В России средняя пенсия по старости упала ниже трети от ежемесячной зарплаты

Такое соотношение оказалось минимальным с 2017 года.

В России средняя пенсия по старости упала ниже трети от ежемесячной зарплаты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов.

По информации НАПФ, на конец 2024 года средняя ежемесячная зарплата в стране составляла примерно 86 тысяч рублей, в то время как пенсия была 25 тысяч. При завершении трудовой деятельности пожилые люди получают 29% от среднего оклада, который могли бы получать в случае продолжения профессионального стажа.

Такое соотношение оказалось минимальным с 2017 года, когда соответствующий коэффициент находился на уровне в 36%. Затем он постепенно снижался и по итогам 2023-го составил 30 процентов.