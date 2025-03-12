В России предложили давать аллергикам оплачиваемый отпуск на сезон цветения

Предполагается, что это позволит людям уехать в другие регионы, где еще не началось или уже завершилось распространение пыльцы.

В России предложили давать аллергикам оплачиваемый отпуск на сезон цветения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.

«Считаю, что работник с явно выраженными симптомами аллергии должен иметь возможность в приоритетном порядке уходить во внеплановый оплачиваемый отпуск именно в тот месяц, когда цветет растение, на которое у него аллергическая реакция, и независимо от утвержденного графика отпусков на год», — заявил парламентарий.

Предполагается, что это позволит людям уехать в другие регионы, где еще не началось или уже завершилось распространение пыльцы. Подобный опыт должен через несколько лет избавить человека от аллергии или сократить ее симптомы.

Также граждан с такой проблемой предложено переводить на удаленную работу при предоставлении медицинского заключения.