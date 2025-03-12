В России предложили увеличить пенсию за стаж более 30 лет

По мнению авторов инициативы, предлагаемая сумма позволит старшему поколению обеспечить качественную жизнь.

В России предложили увеличить пенсию за стаж более 30 лет. С инициативой выступили депутаты Госдумы, передало РИА Новости 12 марта.

В июне прошлого года на рассмотрение палаты парламента вносили законопроект, которым предлагалось ввести доплату к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов для всех пенсионеров, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет.

Однако, по данным агентства, его отклонили.

Уточняется, что депутаты продолжат добиваться законодательного оформления проекта.

По мнению авторов инициативы, предлагаемая сумма позволит старшему поколению обеспечить качественную жизнь.