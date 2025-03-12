В Госдуме предложили запретить рекламу астрологии и гаданий

Также планируется блокировать ресурсы, распространяющие подобную информацию.

В Госдуме предложили запретить рекламу астрологии, магии, энергетического лечения и гаданий. Об этом пишет RT со ссылкой на депутата Нину Останину.

Соответствующую инициативу внесли на рассмотрение. Проект должен обезопасить уязвимых людей от психологического вреда и финансового ущерба.

«Эти практики, включая астрологию, магию, энергетическое „лечение“ и гадания, не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для мошенничества», — отметила парламентарий.

Уточняется, что инициатива также подразумевает блокировку ресурсов, распространяющих подобную информацию.