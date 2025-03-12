В Госдуме предложили установить День ветерана боевых действий 1 июля

По словам депутатов, в разные годы российские военнослужащие защищали интересы страны, этот день станет благодарностью.

В Госдуме предложили установить День ветерана боевых действий 1 июля. Об этом сообщил депутат Сергей Миронов.

По его словам, в разные годы российские военнослужащие защищали интересы страны, этот день станет благодарностью.

Кроме того, он предложил ввести единый реабилитационный сертификат, чтобы участники СВО смогли проходить лечение в государственных и частных клиниках.