Троих рецидивистов задержали в Рязани за кражи из магазинов электроники

В отношении фигурантов возбудили уголовные дела.

Троих рецидивистов задержали в Рязани за кражи из магазинов электроники. Об этом в среду, 12 марта, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился представитель торговой точки на окраине города и сообщил о пропаже нескольких сотовых телефонов, выставленных на продажу.

Правоохранители выяснили, что к хищению могут быть причастны двое мужчин, заходивших под видом покупателей. По описанию внешности оперативники узнали 26-летнего жителя Республики Башкортостан. Ранее его осудили за грабеж, угон и умышленное уничтожение чужого имущества.

Злоумышленника нашли и задержали на выезде из Рязани. С ним в машине были еще двое земляков — 27-летний мужчина и 23-летняя женщина, ранее судимая за кражу.

Также оперативники установили их причастность к похищению компьютера из рязанского торгового центра.

В отношении фигурантов возбудили уголовные дела.