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Трамп хочет заставить Россию прекратить огонь на Украине
«Если мы не заставим Россию прекратить огонь, мы просто продолжим воевать и снабжать Украину», — сказал Трамп.

Президент США Дональд Трамп хочет заставить Россию прекратить огонь на Украине. Ряд заявлений он сделал после переговоров делегаций США и Украины.

По его словам, согласие Владимира Путина на прекращение огня ознаменует собой «75% пути» к урегулированию украинского конфликта.

«Если мы не заставим Россию прекратить огонь, мы просто продолжим воевать и снабжать Украину», — сказал Трамп.