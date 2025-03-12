Трамп хочет заставить Россию прекратить огонь на Украине

«Если мы не заставим Россию прекратить огонь, мы просто продолжим воевать и снабжать Украину», — сказал Трамп.

Президент США Дональд Трамп хочет заставить Россию прекратить огонь на Украине. Ряд заявлений он сделал после переговоров делегаций США и Украины.

По его словам, согласие Владимира Путина на прекращение огня ознаменует собой «75% пути» к урегулированию украинского конфликта.

«Если мы не заставим Россию прекратить огонь, мы просто продолжим воевать и снабжать Украину», — сказал Трамп.