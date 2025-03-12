С 15 марта в московских театрах начнут продавать билеты только с паспортом

Новые правила будут распространяться и на бесплатные мероприятия.

С 15 марта в московских театрах начнут продавать билеты только с паспортом. Об этом сообщает правительство Москвы.

Отмечается, что нововведение касается театров и концертных площадок, подведомственных московским властям.

При покупке билета можно будет использовать паспорт (в том числе загранпаспорт), права, военный билет и ряд других документов, а также именную банковскую карту.

При покупке нескольких билетов потребуются документы каждого посетителя.

Новые правила будут распространяться и на бесплатные мероприятия.