Рязанские мусульмане, воюющие на СВО, смогут бесплатно отправиться в Мекку

Сенатор Дагестана Сулейман Киримов передал пять тысяч путевок.

Рязанские мусульмане, воюющие на СВО, и их родственники смогут бесплатно поехать в Мекку. Об этом сообщили в эфире телеканала ГТРК «Ока».

О том, что бойцы СВО Рязанской области смогут отправиться в Хадж — паломничество в священный для мусульман город Мекку, рассказал глава духовного управления мусульман региона Рашид Бултачеев. В сюжете отмечают, что сенатор Дагестана Сулейман Киримов передал пять тысяч путевок.

«Группа уже практически собрана, ждем последних документов, чтобы организовать для них самую главную поездку в жизни. Хадж состоится позже, но документы собираем уже сейчас», — отметил Бултачеев.

Фото: скриншот эфира ГТРК «Ока».