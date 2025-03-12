Рязанская ГАИ обратилась к жителям из-за ухудшения погодных условий

В регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ухудшение видимости в ночные и утренние часы.

Рязанская ГАИ обратилась к жителям из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В среду, 12 марта, в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ухудшение видимости в ночные и утренние часы.

Температура воздуха по области ночью +2…+7°С, днём +10…+15°С.

Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.