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Рязанцев предупредили о мошенниках, которые используют сервис «Мой ГАЗ»

Рязанцев предупредили о мошенниках, которые используют сервис «Мой ГАЗ». Отмечается, что злоумышленники направляют вам СМС-сообщения якобы от имени сервиса, затем звонят, представляясь сотрудниками газовой компании, и просят сообщить код из полученного сообщения для актуализации договора (либо других целей).

Ни в коем случае не сообщайте посторонним лицам коды из СМС-сообщений. Актуализация данных через сервис «Мой ГАЗ» никогда не проводится подобным образом. Ни сотрудники газовой компании, ни разработчики сервиса никогда не спросят у вас информацию из сообщения.

Исключением может являться только отправка СМС в рамках общения по вашей заявке, которую вы сами отправили через форму обратной связи.

Подобные звонки также могут получать люди, которые не являются пользователями личного кабинета «Мой ГАЗ».

По всем вопросам, связанным с пользованием сервисом «Мой ГАЗ», вы можете обратиться в подразделения ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» или по телефонам +7 (4912) 290-029, 8 (800) 350-25-70.