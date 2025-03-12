Рязанцев предупредили о мошенниках, которые используют сервис «Мой ГАЗ»

Рязанцев предупредили о мошенниках, которые используют сервис «Мой ГАЗ». Отмечается, что злоумышленники направляют вам СМС-сообщения якобы от имени сервиса, затем звонят, представляясь сотрудниками газовой компании, и просят сообщить код из полученного сообщения для актуализации договора (либо других целей).

Ни в коем случае не сообщайте посторонним лицам коды из СМС-сообщений. Актуализация данных через сервис «Мой ГАЗ» никогда не проводится подобным образом. Ни сотрудники газовой компании, ни разработчики сервиса никогда не спросят у вас информацию из сообщения.

Исключением может являться только отправка СМС в рамках общения по вашей заявке, которую вы сами отправили через форму обратной связи.

Подобные звонки также могут получать люди, которые не являются пользователями личного кабинета «Мой ГАЗ».