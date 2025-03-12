Россияне массово устремились во Вьетнам и Таиланд на майские праздники

Спрос вырос на фоне снижения стоимости путевок и увеличения числа полетных программ.

Россияне массово устремились во Вьетнам и Таиланд на майские праздники. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

Спрос вырос на фоне снижения стоимости путевок и увеличения числа полетных программ.

Средний чек на поездки в Таиланд снизился более чем на четверть, до 174,5 тысяч рублей.

Во Вьетнам туры еще дешевле — в среднем 134,6 тыс рублей.