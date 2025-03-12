Россиян могут обязать проходить техосмотр у дилера перед продажей авто
Соответствующий законопроект разработал Минпромторг.
Россиян могут обязать проходить техосмотр у дилера перед продажей авто. Об этом сообщает «Газета.ру».
Соответствующий законопроект разработал Минпромторг, он находится в разработке.
Там считают, что из-за неисправных автомобилей растут риски на дорогах для пешеходов и водителей других машин.
«Ситуацию необходимо исправить. В прошлом году только 24% проданных авто были реализованы дилерами и с полным техническим контролем», — отметили в Минпромторге.