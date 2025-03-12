Рогов: российские военные ударили по наемникам ВСУ в Днепропетровской области

По словам Рогова, французских наемников и офицеров ВСУ готовили к заброске в Курскую область.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные ударили ракетами по отелю «Дружба» в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, где находились французские наемники и офицеры ВСУ. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам Рогова, французских наемников и офицеров ВСУ готовили к заброске в Курскую область.

Число потерь уточняется, заключили в публикации.