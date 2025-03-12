Получить максимальную доходность: полезный гайд от ПСБ по вкладам и инвестициям

Повышенные процентные ставки по вкладам говорят о том, что сейчас самое удачное время не просто сохранять сбережения, а приумножать их. Можно извлечь прибыль как для краткосрочных целей (предстоящего отпуска, ремонта, покупки бытовой техники), так и при долгосрочных инвестициях в образование, пенсию, наследство. ПСБ собрал практические советы и рекомендации, которые помогут читателям приумножить свой капитал, не ограничиваясь только банковскими депозитами и накопительными счетами.

1. Не ждать, когда ставки еще подрастут

Хранить деньги дома и ждать, когда ставки еще подрастут — самая проигрышная стратегия. Во-первых, потому что инфляция, которая по итогам января составила 9,9%, обесценивает сбережения, а повышенные процентные ставки по вкладам — наоборот, покрывают инфляцию и дают дополнительный доход. Во-вторых, наиболее благоприятные условия по вкладам были в декабре прошлого года, когда процентная ставка достигла своих пиковых значений. С января 2025-го банки постепенно снижают ставки, и эта тенденция продолжается и сегодня. Поэтому, открыв вклад сейчас, можно зафиксировать повышенную доходность на продолжительный срок.

2. «Хранить яйца в разных корзинах»

Это означает, что свои сбережения лучше распределять по разным инвестиционным кошелькам: например, часть денег — положить на вклад с максимальной доходностью, еще часть — вложить в драгоценные металлы, открыв металлический счет, а остаток средств — перевести на долгосрочную сберегательную программу. Таким образом, если один финансовый инструмент сработает не достаточно эффективно, капитализацию возместит другой.

3. Учитывать изменения условий

Если процентная ставка по условиям вклада не является плавающей и не привязана к динамике ключевой ставки, то банк не может поменять условия вклада. Фиксированная ставка останется неизменной на протяжении всего срока депозита, за исключением случаев, когда клиент досрочно закрывает вклад.

Другое дело — накопительный счет. В отличие от депозитов ставки по счетам не являются фиксированными. То есть с течением времени банк может менять процентную ставку по ранее открытым накопительным счетам.

4. Найти вклад с максимальной доходностью

По своим условиям сегодня особенно привлекателен вклад «Формула дохода» от банка ПСБ*. Ставка по нему составляет 25% первые 50 дней, следующие 50 дней — 19%, затем 17%. Срок размещения — 250 дней. Пополнять вклад возможно первые 50 дней. Минимальная сумма для размещения на депозите — 100 тысяч рублей.

Ставку 22,5% годовых можно получить при размещении новых средств на вкладе «Сильная ставка"** в банке ПСБ на сумму от 100 тысяч рублей на срок шесть месяцев. При открытии вклада на три месяца доходность составит 21,5%, на год — 21%, на срок от 1,5 лет — 19,5%, от 2 лет — 19,5%.

Есть также сберегательные решения с возможностью пополнения депозита в любое время. Например, по вкладу «Моя копилка"*** от ПСБ максимальная ставка — 16,54% при условии размещении от 100 тысяч рублей на срок 181 день, то есть полгода, и при условии капитализации процентов. Минимальный срок этого вклада — 91 день, но ставка при таком размещении будет чуть ниже — 16,21%.

Пополнять вклад можно в любой момент за исключением 30 дней до закрытия депозита. Также продукт интересен тем, что процентные выплаты вкладчик может получать ежемесячно на другой свой счет в ПСБ.

5. Металлический счет или золотые слитки

Несмотря на то, что золото по итогам прошлого года стало самым выгодным инвестиционным продуктом — по данным ЦБ, пользоваться такой инвестицией умеют далеко не все. На стоимость драгоценного металла влияет множество переменчивых факторов — от сезонного спроса до макро- и микроэкономической ситуаций. Грамотно лавировать в таких условиях удается лишь знатокам, которые имеют финансовые навыки и умеют анализировать рынок и его динамику.

Для начинающих инвесторов подойдет гораздо менее рискованный вклад в драгоценные металлы. В ПСБ можно открыть обезличенный металлический счет, который позволяет владельцу покупать и продавать драгоценные металлы по текущему курсу. При этом физическая передача металла клиенту не происходит. Приобретенное золото отражается на счете без указания числа слитков, пробы и производителя. Это значительно облегчает процесс хранения и торговли драгоценным металлом. Кроме того, у металлических счетов низкий порог входа — начинать инвестировать можно с 0,1 грамма золота. Открытие и обслуживание такого счета в ПСБ бесплатно.

6. Инвестиции — работа в долгую

Имея долгосрочные цели, например, накопить на образование детям или на прибавку к пенсии, либо просто сформировать хорошую «подушку безопасности», стоит часть средств вложить в сберегательную программу.

Например, «Программа долгосрочных сбережений» в ПСБ включает в себя софинансирование от государства до 360 тысяч рублей за 10 лет участия. Программа действует для людей всех возрастов, в том числе для предпенсионного и пенсионного. Женщины могут начать получать выплаты уже в 55 лет, а мужчины в 60 лет или через 15 лет участия по выбору клиента. Кроме того, дополнительным преимуществом является наследование всех средств на счете.****

Участники программы могут увеличить размер накоплений как за счет собственных взносов, так и за счет финансовой поддержки от государства (до 36 000 рублей в год). Первый взнос — не менее 30 000 рублей, последующие взносы для получения софинансирования от государства от 2 000 рублей за год. Дополнительно, участник программы ежегодно сможет получать повышенный налоговый вычет в размере до 52 тысяч рублей при ставке НДФЛ 13%.

Кроме того, на все средства в «Программе долгосрочных сбережений» АО НПФ ПСБ, который является провайдером программы, начисляет инвестиционный доход. За 2024 год АО НПФ ПСБ распределил на счета клиентов 19,30% годовых.

Все сбережения в рамках программы, включая полученный инвестиционный доход, застрахованы Агентством по страхованию вкладов на сумму до 2,8 млн рублей, что в два раза превышает страховую сумму по классическому банковскому депозиту.

* Условия привлечения срочного банковского вклада « Формула дохода ». Валюта вклада — рубли. Срок действия: 250 дней. Сумма от 100 тыс. руб. Пополнение в течение 50 дней после открытия. Расходные операции по вкладу не предусмотрены. Вклад пролонгируется не более трех раз. Выплата процентов в конце срока на счет вклада. Досрочное расторжение по ставке вклада «До востребования». Закрытие вклада свыше 2,5 млн руб. в офисе банка. Ставка: 1-50 дней — 25%; 51 — 100 дней — 19%, 101 — 250 дней — 17%. Средняя (минимальная гарантированная) ставка по вкладу — 19%. Выплата процентов в конце срока на счет вклада. Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц в соответствии с требованиями Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Закрытие вклада свыше 2,5 млн руб. в офисе ПАО «Промсвязьбанк».

**Ставка 22,5% годовых по вкладу « Сильная ставка » действует при размещении вклада на сумму от 100 тыс ₽ на 181 день и применяется на «новые деньги» — разницу между суммой средств на текущих счетах клиента в момент открытия вклада — накопительных счетах, счетах к которым выпущены банковские карты, депозитных и прочих счетах, с учетом средств, внесенных на вклад «Сильная ставка», — и совокупной суммой максимального остатка на тех же счетах (данные на начало операционного дня) за 3 месяца до открытия вклада, исключая 7 календарных дней до открытия вклада. Открыть вклад можно в офисах банка, в мобильном приложении и интернет-банке. Минимальная гарантированная ставка — 18,5% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах суммы 1 400 000 ₽ в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Подробная информация — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на момент публикации. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

*** Условия привлечения срочного банковского вклада « Моя копилка ». Валюта вклада — рубли. Срок действия: 91, 181 и 367 дней. Сумма от 100 тыс. руб. Пополнение в любой момент, за исключением 30 дней до даты закрытия вклада. Сумма пополнения не ограничена. Расходные операции по вкладу не предусмотрены. Вклад пролонгируется не более трех раз. Выплата процентов ежемесячно на счет вклада или иной счет клиента, открытый в ПАО «Промсвязьбанк». Минимальная гарантированная годовая процентная ставка по срочному банковскому вкладу «Моя копилка»: срок вклада 91 день и 181 день — 16,0%; срок вклада 367 дней — 15,0%. Ставка по вкладу при ежемесячной капитализации процентов: срок вклада 91 день — 16,21%; срок вклада 181 день — 16,54%; срок вклада 367 дней — 16,08%. Если сумма вклада превысит Максимальную сумму вклада (20 000 000 руб.), то на разницу между фактической суммой вклада и Максимальной суммой вклада проценты начисляются по ставке равной 0,65%. Пониженная процентная ставка применяется со дня, следующего за днем возникновения превышения Максимальной суммы. При определении Максимальной суммы вклада сумма капитализированных процентов не учитывается. Открытие вклада возможно в офисах ПАО «Промсвязьбанк», в интернет- и мобильном банке, а также в банкоматах (возможно при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк»). Открытие вклада возможно в офисах ПАО «Промсвязьбанк», банкомате ПАО «Промсвязьбанк», в интернет и мобильном банке при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк». Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц в соответствии с требованиями Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Закрытие вклада свыше 2,5 млн руб. в офисе ПАО «Промсвязьбанк».

**** не наследуются только уже назначенные пожизненные выплаты

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