Под Новосибирском школьники разослали видео с надругательством над девочкой

В селе под Новосибирском двое школьников надругались над второклассницей, сделали это с ее согласия, а потом заявили взрослым, что все было игрой. Об этом сообщила «КП-Новосибирск».

По данным издания, инцидент произошел 6 марта. Два мальчика и девочка из вторых классов из параллельных классов имитировали «взрослые отношения» на улице, внутри территории школы. На видео все засняли старшеклассники и раскинули кадры по чатам. Детей они не остановили.

Отмечается, что снимки посмотрела почти вся школа.

«Ролик сейчас удаляют, взрослые взбудоражены, обеспокоены безопасностью своих детей, активно обсуждают ситуацию, запрашивая от школы ответы по поводу принятых мер. Со своей стороны, школа всеми силами старается, чтобы последствия ситуации не навредили ученикам», — рассказали изданию жители села.

Уполномоченная по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко подтвердила случившееся и заявила, что виновники установлены.

Редакция также обратились в школу за комментарием.

«Никакого изнасилования не было, ситуация совершенно другая. Это человеческий фактор, который все выворачивает», — заявили «КП-Новосибирск» в школе, добавив, что в нужные органы все сообщили.

Уточняется, что от правоохранителей на момент публикации никаких комментариев не поступило.

Издание также обратилось к адвокату Владимиру Бузюргину. Он предупредил, что за распространение подобного видео с детьми, можно попасть под уголовное дело.

«У нас в уголовном кодексе есть статья „Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов“. По ней ответственность наступает с 16 лет, виновному грозит до двух лет лишения свободы. Самим же участникам видео никакого наказания не будет, потому что они еще не достигли возраста уголовной ответственности», — отметил Владимир Бузюргин.